Москва24 маяВести.Российские школьники завоевали восемь наград в рамках Азиатской олимпиаде по физике, проходившей в южнокорейском Пусане.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РФ.
По итогам соревнований национальная сборная закрепилась в пятерке сильнейших команд в общекомандном зачете. В ведомстве уточнили, что четверо учащихся удостоились золотых наград, еще четверо завоевали серебро. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил команду с успехом, подчеркнув, что достигнутые показатели в очередной раз подтверждают высокий статус отечественной физической школы.
Также зампред правительства заверил, что в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" кабинет министров продолжит планомерную работу по формированию условий для раскрытия талантов и потенциала подрастающего поколения.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что блестящее выступление сборной является наглядным свидетельством высокого качества российского естественно-научного образования.
Ранее школьники из России выиграли 4 золотые медали по биологии в Узбекистане.