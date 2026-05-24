Школьники из России завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Москва24 мая Вести.Российские школьники завоевали восемь наград в рамках Азиатской олимпиаде по физике, проходившей в южнокорейском Пусане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РФ.

По итогам соревнований национальная сборная закрепилась в пятерке сильнейших команд в общекомандном зачете. В ведомстве уточнили, что четверо учащихся удостоились золотых наград, еще четверо завоевали серебро. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил команду с успехом, подчеркнув, что достигнутые показатели в очередной раз подтверждают высокий статус отечественной физической школы.

Также зампред правительства заверил, что в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" кабинет министров продолжит планомерную работу по формированию условий для раскрытия талантов и потенциала подрастающего поколения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что блестящее выступление сборной является наглядным свидетельством высокого качества российского естественно-научного образования.

Ранее школьники из России выиграли 4 золотые медали по биологии в Узбекистане.