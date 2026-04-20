Москва20 апрВести.
Сборная команда России приняла участие в XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), который состоялся с 15 по 17 апреля в Шумене (Болгария). По итогам соревнований школьники удостоены восьми золотых и четырех серебряных медалейнаписали в пресс-службе
Соревнования проходили в онлайн-формате. Юные программисты решали задачи на языках C/C++.
Международный турнир в Болгарии – один из этапов подготовки к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.