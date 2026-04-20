Школьники из России завоевали 12 медалей на международном турнире по информатике

Москва20 апр Вести.Восемь золотых и четыре серебряных медали завоевали российские школьники на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ на официальном сайте.

Соревнования проходили в онлайн-формате. Юные программисты решали задачи на языках C/C++.

Международный турнир в Болгарии – один из этапов подготовки к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.