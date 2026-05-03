Москва3 мая Вести.Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 35 московских школьников стали победителями финала Всероссийской олимпиады. Он написал об этом в MAX.

По словам главы города, всего Москва получила 1972 диплома: от 354 победителей им 1 618 призеров, что на 109 дипломов больше, чем в прошлом году.

Абсолютными победителями стали 35 москвичей говорится в сообщении

Некоторые школьники получили дипломы призеров по двум и более предметам. Так, Алексей и Дмитрий Янковские победили в олимпиаде по информатике и стали призерами по математике, Дарья Мадорская стала победителем по искусству, русскому языку и экономике, Александр Копейкин стал призером по истории и победителем по обществознанию и экономике. В олимпиадах по экономике и физике победил Александр Агаков, а Никита Панченко стал победителем по русскому языку и призером по географии и экологии.