Москва21 июл Вести.В Москву из Шанхая вернулись школьники с медалями Международной олимпиады по математике. В беседе с ИС "Вести" старшеклассники отметили, что эти результаты для них - не предел.

В "копилке" российской сборной - сразу шесть наград. Старшеклассники вошли в число лидеров среди участников более чем из сотни стран.

Ученик лицея-интерната №2 Московского района Казани Максим Большаков получил серебряную медаль.

Я бы не назвал это победой, потому что для меня это не тот результат, на который я надеялся. Я ехал с мыслями, что я 100 из 100 олимпиад должен написать на "золото", но 101-ю написал на "серебро". Но, с другой стороны, я знаю, что я сделал все, что мог, чтобы написать максимально хорошо, и я рад тому пути, который я прошел поделился Максим Большаков

Роман Кравченко получил золотую медаль на олимпиаде. Юноша окончил Президентский математический лицей №239 в Санкт-Петербурге, а до восьмого класса жил и учился в Новороссийске.

Могу сказать за себя: результатом в целом, медалью я доволен, потому что медаль золотая. Конечно, всегда можно было написать лучше. Очень сложно написать так, чтобы нельзя было написать лучше. Но в целом золотая медаль есть, это уже хорошо, это достаточно достойный результат, я считаю рассказал Роман Кравченко

Подготовка учащихся и их участие в интеллектуальных турнирах организованы при поддержке Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее тренер сборной раскрыл секрет подготовки школьников к олимпиаде в Шанхае.