Директор лицея раскрыл секрет триумфа школьников РФ на олимпиаде по математике Директор ФМЛ №239 раскрыл секрет триумфа сборной РФ на олимпиаде по математике

Москва21 июл Вести.Сильнейшее преимущество команды российских школьников на Международной олимпиаде по математике в Шанхае заключалось в возрождении культа математического образования в РФ. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.

Он отметил, что победители олимпиад считают своим долгом передавать свои знания и становятся преподавателями.

У нас в стране остался и сейчас возрождается культ математического образования, быть математиком – престижно и важно. Те, кто сегодня побеждает в олимпиадах, завтра приходят преподавать и считают это своим долгом. И поэтому эта традиция поддерживается и развивается сказал Пратусевич

Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. По словам тренера сборной Кирилла Сухова, для того, чтобы справиться с задачами на соревнованиях, подросткам пришлось много работать.