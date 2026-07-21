Москва21 июлВести.Сильнейшее преимущество команды российских школьников на Международной олимпиаде по математике в Шанхае заключалось в возрождении культа математического образования в РФ. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.
Он отметил, что победители олимпиад считают своим долгом передавать свои знания и становятся преподавателями.
У нас в стране остался и сейчас возрождается культ математического образования, быть математиком – престижно и важно. Те, кто сегодня побеждает в олимпиадах, завтра приходят преподавать и считают это своим долгом. И поэтому эта традиция поддерживается и развиваетсясказал Пратусевич
Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. По словам тренера сборной Кирилла Сухова, для того, чтобы справиться с задачами на соревнованиях, подросткам пришлось много работать.