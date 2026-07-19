Тренер раскрыл секрет успеха сборной РФ на олимпиаде по математике в Шанхае Сухов раскрыл секрет успеха школьников из РФ на олимпиаде по математике в Шанхае

Москва19 июл Вести.Для того, чтобы справиться с задачами на Международной олимпиаде по математике, необходимо иметь свежий ум, гениальность, а также много работать над собой. Об этом ИС "Вести" заявил главный тренер сборной России на Международной математической олимпиаде Кирилл Сухов.

По его словам, российские школьники решали задачи по четырем классическим темам: алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.

По три задачи в день, то есть они два дня решают первый день – три задачи, второй день – три задачи. Это стандартная схема, и у нас на отборах такая же. Ну, а задачи, ну, они так сказать, сильно со звездочкой, то есть, ну, не каждый профессор математики решит эти задачи. Ребята решают, а вот ученые-математики далеко не все справятся. Потому что вот все-таки там нужно не только хорошо математику знать, но и быть вот как бы свежими, свежий ум, большая доля, конечно же, гениальности и большая доля работы над собой сказал Сухов

Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае.