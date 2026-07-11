Собянин поздравил московского школьника с победой на физической олимпиаде Собянин поздравил московского школьника с победой на физической олимпиаде

Москва11 июл Вести.Выпускник московской школы №179 Иван Пругло завоевал золотую медаль на международной физической олимпиаде в Колумбии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Поздравляю Ивана с очередной блестящей победой! Желаю безграничной смелости, чтобы продолжать ставить перед собой самые амбициозные цели... А также неиссякаемого азарта и сил, чтобы всегда идти до конца! написал градоначальник

Он сообщил, что Иван уже побеждал на многих международных соревнованиях, в том числе на Азиатской физической олимпиаде.

Россию в Колумбии представляли пять человек. Они состязались со школьниками из более чем 90 стран.

Сборная РФ завоевала пять золотых медалей, подчеркнул Собянин.