Кравцов: Москва и Подмосковье лидируют по числу победителей школьных олимпиад

Москва18 мая Вести.Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга регионов России по числу победителей всероссийской олимпиады школьников по итогам учебного года, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Москва возглавила список регионов-лидеров по количеству победителей и призеров финала олимпиады (1 972 человека) сказал Кравцов

Он добавил. что второе место – у Подмосковья (578), третье – Северная столица (344), среди лидеров – Татарстан - 269 школьников.