Московские школьники стали чемпионами мира по быстрым шахматам и блицу

Москва21 апр Вести.Школьники из Москвы стали победителями чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в "МАКС".

Соревнования проходили с 14 по 20 апреля в Сербии в городе Врнячка-Баня.

Наши ребята завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей говорится в сообщении

Матфей Юрасов в возрасте 13 лет стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди юношей до 14 лет. Давид Кауфман стал золотым призером в блице и завоевал бронзу в рапиде в возрастной категории до 16 лет.

11-летний Роман Шогджиев в турнире по блицу стал чемпионом мира среди участников до 18 лет. 15-летняя Диана Преображенская стала лучшей в блице в категории до 16 лет. Алиса Юнкер победила в блице среди девочек до 12 лет.

В дисциплине "быстрые шахматы" среди юношей до 16 лет выиграл Александр Усов, в блице среди мальчиков до 10 лет победил Федор Сидельников.

Всего в турнире приняли участие более 400 детей.