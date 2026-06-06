Россиянин Шогджиев выполнил первую норму гроссмейстера в 11 лет 11-летний шахматист из России Шогджиев выполнил первую норму гроссмейстера

Москва6 июн Вести.Российский шахматист Роман Шогджиев выполнил первую гроссмейстерскую норму в 11 лет, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Особо подчеркивается, что он стал самым молодым шахматистом в истории, добившимся подобного результата.

Россиянин занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе, набрав 6 очков. Для получения статуса гроссмейстера Шогджиеву необходимо выполнить еще две нормы написали представители ФШР в мессенджере MAX

Гроссмейстер - высшее шахматное звание, присваиваемое Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за исключительные успехи в международных соревнованиях. Для получения звания шахматист должен набрать рейтинг Эло не ниже 2500 пунктов и выполнить три гроссмейстерские нормы.

Для получения одной нормы спортсмен должен показать перформативный рейтинг Эло не менее 2600 баллов в турнире, соответствующем определенным требованиям ФИДЕ: длительность - не менее девяти туров; контроль времени - не менее 120 минут; наличие среди участников состязания не менее трех гроссмейстеров из разных стран и судьи международной категории.

Самым молодым гроссмейстером в истории в 2021 году стал американец Абхиманью Мишра. На момент получения титула ему было 12 лет, 4 месяца и 25 дней.

В апреле Роман Шогджиев стал чемпионом мира по блицу среди участников до 18 лет.