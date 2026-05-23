"В мое время индусы не считались конкурентами": Карпов об изменениях в шахматах Карпов рассказал, что изменилось в современных шахматах

Москва23 мая Вести.В современных шахматах лучший возраст для чемпионства опустился с 30-35 лет до 20, возросла роль компьютеров, а ключевые места заняли Китай и Индия. Таким мнением с ИС "Вести" поделился 12-й чемпион мира по шахматам, а также почетный президент Федерации шахмат РФ Анатолий Карпов.

Он обратил внимание, что текущий чемпион мира Гукеш Доммараджу проигрывает "партию за партией".

Считалось раньше, что чемпион мира – это где-то от 30 до 35 лет лучший возраст. Но не такой, как сейчас. Сейчас уехали вообще до 20 лет. Это компьютеры подвинули нас. Те, кто пользуются компьютерами, те становятся быстрее осведомленными… Сейчас вообще в шахматах изменений много. Вот Китай и Индия, которые в мое время вообще не считались конкурентами, вышли на ключевые места. А сейчас индус – чемпион мира. Правда, не такой сильный. Он не довлеет над всеми, даже проигрывает партию за партией. Что-то изменилось в шахматах серьезное рассказал Карпов

Ранее Карпов поделился историей о противостоянии с американским гроссмейстером Робертом Фишером. Он допустил, что спортсмен из США мог испугаться возраста советского шахматиста.