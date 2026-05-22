Москва22 маяВести.Президент России Владимир Путин поздравит чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с юбилеем. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Карпову 23 мая исполнится 75 лет.
Президент отправит поздравительную телеграмму, поздравит Карпова с юбилеемсказал Песков
Пресс-секретарь главы государства назвал Карпова легендой шахматного мира. Песков указал, что целые поколения российских шахматистов учат и помнят наизусть многие партии, разыгранные Карповым.