Путин поздравил шахматиста Карпова с 75-летием, отметив его деятельность Путин направил поздравление шахматисту Карпову с 75-летием

Москва23 мая Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравление почетному президенту Федерации шахмат РФ, чемпиону мира Анатолию Карпову с 75-летием, отметив значимость его общественной деятельности. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем... Отмечу значимую общественную, наставническую деятельность, которой вы уделяете неизменное внимание говорится в поздравлении

Глава государства подчеркнул, что Анатолий Карпов достойно продолжил традиции отечественной шахматной школы.

Путин отметил также, что на счету одного из выдающихся гроссмейстеров современности множество сложных поединков и убедительных побед.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский и советский шахматист Анатолий Карпов является легендой. Он также отметил вклад Карпова, ставшего двенадцатым чемпионом мира, в развитие шахмат.