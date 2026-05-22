Москва22 мая Вести.Российский и советский шахматист Анатолий Карпов является легендой. Об этом накануне дня рождения спортсмена заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул вклад Карпова в развитие шахмат.

Песков добавил, что многие поколения российских шахматистов помнят и учат наизусть партии, сыгранные Карповым.

Карпов – это наша легенда, это легенда российских шахмат, он продолжает, собственно, свой опыт передавать молодым, продолжает деятельность на шахматном поприще и в рамках федерации российской сказал Песков

23 мая Анатолию Карпову, "законодателю" по многим направлениям, как подчеркнул Песков, исполняется 75 лет. Его поздравит президент России Владимир Путин.