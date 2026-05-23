Москва23 мая Вести.Чемпион мира и почетный президент Федерации шахмат РФ Анатолий Карпов считает, что американский гроссмейстер Роберт Фишер мог бояться его. Таким мнением Карпов поделился с ИС "Вести". Российский шахматист добавил, что к моменту, когда надо было проводить матч, он был на восемь лет моложе Фишера.

Карпов объяснил, что сам Фишер, когда становился чемпионом мира, обыгрывал тех, кто были старше него, поэтому возраст советского спортсмена мог напугать американца.

Вполне возможно, что [Фишер меня] боялся. Я был молодой, я очень быстро рос. Прогресс был колоссальный у меня в стиле шахматном, в силе шахматной, во всем был прогресс. [Фишер] не мог посчитать, насколько я прогрессирую там в течение месяца, скажем. А я был моложе значительно. Я был на восемь лет моложе. Это Фишеру тоже не понравилась. Потому что, когда он становился чемпионом мира, то он обыгрывал всех старше. Он был самый молодой. И вдруг появился претендент, имеющий силу и моложе его на 8 лет. Это не понравилось Фишеру рассказал Карпов

Ранее поздравление с 75-летием Карпову направил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил значимость шахматиста в общественной деятельности.