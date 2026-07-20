Москва20 июлВести.Чемпион мира и почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов в беседе с ИС "Вести" обрадовался росту популярности данной игры в стране.
Он обратил внимание, что в стране открываются новые шахматные школы и восстанавливаются старые.
Популярность растет, и школы открываются новые, и восстанавливаются школы. Я очень радсказал Карпов
Карпов отметил: чтобы Россия вернулась на лидирующие позиции в мировой табели о рангах, нужно много работать. Сам гроссмейстер, по его словам, до сих пор играет в шахматы – но уже только с друзьями.
Сейчас уже не играю, только с друзьямиподелился Карпов
На вопрос, выигрывает ли он, прославленный шахматист ответил, что играет достойно.
Когда как. Я с друзьями играю достойносказал шахматист
Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал причину большой популярности шахмат в России. По его словам, в шахматы играют и на фронте, и в школах, и в даже в парках.