Карпов о популярности шахмат в России: я очень рад

Карпов обрадовался росту популярности шахмат в России Карпов о популярности шахмат в России: я очень рад

Москва20 июл Вести.Чемпион мира и почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов в беседе с ИС "Вести" обрадовался росту популярности данной игры в стране.

Он обратил внимание, что в стране открываются новые шахматные школы и восстанавливаются старые.

Популярность растет, и школы открываются новые, и восстанавливаются школы. Я очень рад сказал Карпов

Карпов отметил: чтобы Россия вернулась на лидирующие позиции в мировой табели о рангах, нужно много работать. Сам гроссмейстер, по его словам, до сих пор играет в шахматы – но уже только с друзьями.

Сейчас уже не играю, только с друзьями поделился Карпов

На вопрос, выигрывает ли он, прославленный шахматист ответил, что играет достойно.

Когда как. Я с друзьями играю достойно сказал шахматист

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал причину большой популярности шахмат в России. По его словам, в шахматы играют и на фронте, и в школах, и в даже в парках.