Карякин рассказал о развитии детских шахмат в России Федерация шахмат России уже открыла более 100 клубов по всей стране

Москва1 июл Вести.Федерация шахмат России уже открыла более ста клубов по всей стране. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Сергей Карякин на Шестом международном турнире "Шахматные звезды 2026".

По его словам, данный вид спорта активно развиваются.

Я со своей Федерацией шахмат … проделываем большую работу, открыли более ста шахматных клубов по всей стране. Есть именные стипендии Сергея Карякина, мы проводим множество соревнований, кубки Сергея Карякина и другие тоже турниры, поэтому мы много делаем для развития шахмат в России. В принципе на недавнем чемпионате мира я так насколько следил, что несколько наших юниоров и девушек тоже, соответственно, прекрасно выступили, завоевали различные медали сказал Карякин

Ранее Карякин заявил, что лучший возраст для начала обучения игре в шахматы – от 4 до 6 лет.