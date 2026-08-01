В Нижнем Тагиле прошел первый шахматный турнир для ветеранов СВО Ветераны СВО сыграли в шахматы с гроссмейстером Карякиным

Москва1 авг Вести.Первый в истории шахматный турнир для ветеранов спецоперации прошел в Нижнем Тагиле. На финал приехали более ста победителей отборочных этапов, которые проводились по всей стране. Подробности о мероприятии информационной службе "Вести" рассказал заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Сергей Карякин.

Соревнования прошли при поддержке партии "Единая Россия" и фонда "Защитники Отечества". Среди участников – кавалеры орденов Мужества и обладатели медалей "За отвагу". В ходе турнира состоялся сеанс одновременной игры по рапиду и блицу с шахматистом Карякиным.

Мы все вместе выступали здесь единым фронтом, подготавливали все необходимые условия для того, чтобы участники СВО могли здесь творить, могли показывать все, на что способны за шахматной доской. Я считаю, что все удалось рассказал Карякин

Ранее Карякин заявил об активном развитии детских шахмат в России. По словам шахматиста, Федерация шахмат уже открыла более ста клубов по всей стране.