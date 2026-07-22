Паралимпиец Терентьев рассказал, как спорт меняет жизнь людей с инвалидностью Паралимпиец Терентьев рассказал, почему спорт важен для людей с инвалидностью

Москва22 июл Вести.Спорт помогает разрушить барьеры, которые окружают человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), рассказал ИС "Вести" паралимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

По его словам, спорт помогает людям с инвалидностью раскрыть свой потенциал независимо от жизненных обстоятельств. Он привел в пример личный опыт.

Я занимался лыжными гонками, и у меня благодаря спорту получилось отвлечься от серьезной травмы, которую я получил в детстве, и стать активным. И потом, когда я стал заниматься спортом, я уже столько объездил стран, столько посетил соревнований и уже не замечал те барьеры, которые окружают человека на коляске. Поэтому спорт помогает человеку реализоваться, жить более активной жизнью, быть счастливым. А шахматы — это уникальный вид спорта, где могут все объединяться подчеркнул Терентьев

Депутат также добавил, что шахматы являются самым инклюзивным видом спорта в мире.

Терентьев принял участие в открытии Шахматного клуба Сергея Карякина в Москве. На мероприятии присутствовал сам гроссмейстер.