Москва22 июлВести.Спорт помогает разрушить барьеры, которые окружают человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), рассказал ИС "Вести" паралимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
По его словам, спорт помогает людям с инвалидностью раскрыть свой потенциал независимо от жизненных обстоятельств. Он привел в пример личный опыт.
Я занимался лыжными гонками, и у меня благодаря спорту получилось отвлечься от серьезной травмы, которую я получил в детстве, и стать активным. И потом, когда я стал заниматься спортом, я уже столько объездил стран, столько посетил соревнований и уже не замечал те барьеры, которые окружают человека на коляске. Поэтому спорт помогает человеку реализоваться, жить более активной жизнью, быть счастливым. А шахматы — это уникальный вид спорта, где могут все объединятьсяподчеркнул Терентьев
Депутат также добавил, что шахматы являются самым инклюзивным видом спорта в мире.
Терентьев принял участие в открытии Шахматного клуба Сергея Карякина в Москве. На мероприятии присутствовал сам гроссмейстер.