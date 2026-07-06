Москва6 июлВести.Международный турнир "Шахматные звезды" интересен не только юным спортсменам, но и профессионалам, рассказал гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин в интервью ИС "Вести".
В Москве завершился Шестой международный турнир "Шахматные звезды – 2026". Свое мастерство в соревнованиях по рапиду и блицу продемонстрировали и титулованные гроссмейстеры, и юные шахматисты.
Это отличный опыт, отличное мероприятие для деток в первую очередь и для нас, для профессионалов тоже это очень интересно – соревноваться между собойподелился гроссмейстер Карякин
У юных шахматистов также были сеансы одновременной игры с гроссмейстерами. Двукратный чемпион России Евгений Томашевский и чемпион Китая Шанлэй Лу играли и вовсе вслепую.
У меня были шахматные партии с детьми, и я понял, что в них есть большой потенциал и среди них есть будущие чемпионырассказал китайский шахматист, гроссмейстер Шанлэй Лу
Ранее Сергей Карякин рассказал о развитии детских шахмат в России: российская федерация уже открыла более 100 клубов по всей России.