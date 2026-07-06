Будущие чемпионы: Карякин отметил высокий интерес к турниру "Шахматные звезды" Карякин: турнир "Шахматные звезды" интересен и детям, и профессионалам

Москва6 июл Вести.Международный турнир "Шахматные звезды" интересен не только юным спортсменам, но и профессионалам, рассказал гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин в интервью ИС "Вести".

В Москве завершился Шестой международный турнир "Шахматные звезды – 2026". Свое мастерство в соревнованиях по рапиду и блицу продемонстрировали и титулованные гроссмейстеры, и юные шахматисты.

Это отличный опыт, отличное мероприятие для деток в первую очередь и для нас, для профессионалов тоже это очень интересно – соревноваться между собой поделился гроссмейстер Карякин

У юных шахматистов также были сеансы одновременной игры с гроссмейстерами. Двукратный чемпион России Евгений Томашевский и чемпион Китая Шанлэй Лу играли и вовсе вслепую.

У меня были шахматные партии с детьми, и я понял, что в них есть большой потенциал и среди них есть будущие чемпионы рассказал китайский шахматист, гроссмейстер Шанлэй Лу

Ранее Сергей Карякин рассказал о развитии детских шахмат в России: российская федерация уже открыла более 100 клубов по всей России.