Москва5 июн Вести.Знаменитый чешский вратарь, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек подверг жесткой критике новый формат Матча всех звезд НХЛ, запланированный на 2027 год. Об этом он заявил в интервью чешскому изданию iSport.

Согласно новому регламенту, в турнире в формате "3 на 3" примут участие пять сборных: Канады, Финляндии, Швеции, США и команда "Остального мира", в состав которой планируют включить российских хоккеистов. Известный своей русофобией Гашек выразил возмущение позицией руководства лиги, заявив, что допуск россиян превращает НХЛ в "огромную рекламную площадку боевых действий".

Бывший голкипер "Спартака" назвал потенциальное участие чешских игроков в одной команде с представителями РФ "ужасным" и призвал европейские хоккейные ассоциации защитить спортсменов от давления со стороны лиги, чтобы не позволить НХЛ превратить их в "полезных идиотов".