Москва3 июн Вести.Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов негативно высказался о новом формате проведения Матча звезд НХЛ. В интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума он заявил, что российские игроки должны проигнорировать это мероприятие.

Ранее стало известно, что в Матче звезд примут участие команды, составленные из хоккеистов Канады, США, Швеции, Финляндии и остального мира. Они сыграют круговой турнир в формате "три на три". В каждой из команд будет по 11 спортсменов. Время матча – пять минут.

Позиция наших ребят должна быть однозначной – если мы без флага, то без нас сказал Фетисов

Также он добавил, что россияне не должны выступать за остальной мир, а сыграть своей национальной командой.

Непонятно, для чего лига это делает и каким образом все это будет меняться возмутился знаменитый в прошлом хоккеист

Ранее Фетисов назвал несправедливым запрет Национальной хоккейной лиги привозить Кубок Стэнли в Россию.