В НХЛ раскрыли, почему шайбу Барбашева не засчитали в финале Кубка Стэнли НХЛ: шайбу Барбашева в финале Кубка Стэнли не засчитали из-за помехи вратарю

Москва5 июн Вести.Со стороны российского форварда Ивана Барбашева, нападающего "Вегас Голден Найтс", была зафиксирована помеха голкиперу "Каролины" Фредерику Андерсену во втором матче финальной серии Кубка Стэнли, в результате чего его шайбу не засчитали. Об этом сказано в официальном объяснении пресс-службы НХЛ.

"Вегас" инициировал запрос, но видеоповтор подтвердил первоначальное решение судей, что привело к удалению за затягивание игры.

В лиге сослались на правило 38.1, в соответствии с которым исходное решение на льду остается в силе при отсутствии явных доказательств его ошибочности. Таким образом, "Каролина" победила в овертайме и сравняла счет в серии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз - как тренер) Вячеслав Фетисов заявил, что решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ), запрещающее российским игрокам привозить домой Кубок Стэнли вызывает недоумение и требует обоснования.