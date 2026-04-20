Шахматист из России в 11 лет стал чемпионом мира по блицу среди юношей до 18 лет

Москва20 апр Вести.11-летний шахматист из России Роман Шогджиев стал чемпионом мира по блицу среди участников до 18 лет. Турнир состоялся в Сербии, сообщает ТАСС.

Россиянин Алексей Козлов занял третье место. В женском турнире до 18 лет третьей стала россиянка Ирена Люцингер.

В июле прошлого года Международная шахматная федерация официально присвоила 10-летнему на тот момент Шогджиеву звание международного мастера говорится в сообщении

Весь пьедестал почета на турнире мальчиков до 8 лет заняли россияне. Михаил Шишов стал чемпионом мира, серебряную медаль завоевал Сергей Кузнецов, бронзовую - Ибрагим Атабеков.

Титул чемпиона мира среди мальчиков до 10 лет получил Федор Сидельников. В категории игроков до 12 лет золото досталось Даниилу Каминскому. Алиса Генриэтта Юнкер стала лучшей на турнире девочек до 12 лет.

Всего на юношеском чемпионате мира по блицу в этом году россияне удостоились семи золотых, трех серебряных и пяти бронзовых медалей.