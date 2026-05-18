Москва18 мая Вести.Российский рапирист Кирилл Бородачев заявил, что очень рад победе на соревнованиях по фехтованию в Шанхае. В интервью ИС "Вести" он выразил надежду, что его тренеры тоже довольны результатом.

Я справился, наконец-таки поднялся на высшую ступень пьедестала, взял титул чемпиона Гран-при. Очень доволен, очень рад. Надеюсь, мои тренеры тоже довольны мною. Это значит то, что мы работаем в нужном направлении, в правильном направлении. И результат, отдача - показатель того, что мы делаем. Спасибо всем болельщикам, кто болел за меня, семье, близким, родным, всем заявил Кирилл Бородачев

Накануне российский рапирист взял первое место на этапе Гран-при по фехтованию в Шанхае.

Бородачеву 26 лет, он серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире, вице-чемпион мира в личном зачете и обладатель бронзы чемпионата Европы в команде. Эта победа стала для него первой на этапах Гран-при.

Российские спортсмены выступают на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе.