Москва28 апрВести.Обладатель золотой медали на ЧЕ в албанской Тиране, чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в комментарии ИС "Вести" рассказал об эмоциях после победы.
По его словам, он соскучился по международным турнирам и был "голоден" к победам.
Крайний раз я выступал в 2020-м году в Риме. После этого я пытался туда попасть. Но были то с визами проблема, то с самим чемпионатом, то нашу сборную не отпускали. Конечно скучал по международному опыту, был чуть более голодным, можно сказатьзаявил спортсмен
Ранее президент РФ Владимир Путин во время награждения спортсменов и представителей Федерации бокса отметил, что российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену.