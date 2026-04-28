Чемпион по вольной борьбе Садулаев заявил, что скучал по международным турнирам Чемпион Садулаев рассказал об эмоциях после победы в Албании

Москва28 апр Вести.Обладатель золотой медали на ЧЕ в албанской Тиране, чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в комментарии ИС "Вести" рассказал об эмоциях после победы.

По его словам, он соскучился по международным турнирам и был "голоден" к победам.

Крайний раз я выступал в 2020-м году в Риме. После этого я пытался туда попасть. Но были то с визами проблема, то с самим чемпионатом, то нашу сборную не отпускали. Конечно скучал по международному опыту, был чуть более голодным, можно сказать заявил спортсмен

Ранее президент РФ Владимир Путин во время награждения спортсменов и представителей Федерации бокса отметил, что российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену.