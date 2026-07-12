Стал известен характер травмы олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева Борец Садулаев получил разрыв боковой связки колена в схватке со Снайдером

Москва12 июл Вести.Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил разрыв связок колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Поединок Садулаева против Снайдера прошел 11 июля в Тбилиси на турнире лиги RAF. Россиянин получил повреждение в конце схватки, завершившейся в итоге со счетом 5:4 в пользу Снайдера, и не смог самостоятельно покинуть ковер.

У Абдулрашида частичный разрыв боковой связки колена сказал источник агентства

Садулаев - двукратный олимпийский чемпион по вольной Борьбе в разных весовых категориях. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал золото в весе до 87 кг, а на Олимпиаде в Токио в 2021 году - в весе до 97 кг. Также Садулаев - многократный чемпион мира и Европы.