Москва12 июлВести.Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе от России Абдулрашид Садулаев потерпел поражение в своем дебютном поединке в лиге Real American Freestyle (RAF) от американского борца Кайла Снайдера, сообщает Матч ТВ.
Состязание, прошедшее в Тбилиси, завершилось с минимальным преимуществом в 5:4 в пользу Снайдера.
В конце поединка 30-летний Садулаев, который имеет в активе шесть золотых медалей мировых первенств, получил травму, после чего ему была оказана медицинская помощь.
Ранее Садулаев заявил, что скучал по международным турнирам.