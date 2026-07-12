Российский борец Садулаев проиграл Снайдеру в дебютном бою в RAF со счетом 5:4

Российский борец Садулаев проиграл Снайдеру в дебютном бою в RAF, получив травму Российский борец Садулаев проиграл Снайдеру в дебютном бою в RAF со счетом 5:4

Москва12 июл Вести.Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе от России Абдулрашид Садулаев потерпел поражение в своем дебютном поединке в лиге Real American Freestyle (RAF) от американского борца Кайла Снайдера, сообщает Матч ТВ.

Состязание, прошедшее в Тбилиси, завершилось с минимальным преимуществом в 5:4 в пользу Снайдера.

В конце поединка 30-летний Садулаев, который имеет в активе шесть золотых медалей мировых первенств, получил травму, после чего ему была оказана медицинская помощь.

Ранее Садулаев заявил, что скучал по международным турнирам.