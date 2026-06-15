Боец ММА Топурия проиграл Гейджи и потерял титул UFC в легком весе

Топурия лишился титула UFC в легком весе Боец ММА Топурия проиграл Гейджи и потерял титул UFC в легком весе

Москва15 июн Вести.Боец смешанных единоборств (ММА) Илия Топурия не смог сохранить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он уступил американскому спортсмену Джастину Гейджи во время поединка на турнире UFC White House – Freedom 250 в Вашингтоне.

Бой был остановлен после четвертого раунда. Топурия не смог закончить поединок из-за нанесенного Гейджи урона.

Для бойца поражение стало первым в профессиональной карьере. На его счету теперь 17 побед и одно поражение.

Турнир проводится на площадке перед Белым домом. Он посвящен 250-летию США.

Ранее российский мастер смешанных единоборств Сергей Павлович нокаутировал соперника за 40 секунд на турнире UFC. Он одержал третью победу подряд.