Москва15 июнВести.Боец смешанных единоборств (ММА) Илия Топурия не смог сохранить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он уступил американскому спортсмену Джастину Гейджи во время поединка на турнире UFC White House – Freedom 250 в Вашингтоне.
Бой был остановлен после четвертого раунда. Топурия не смог закончить поединок из-за нанесенного Гейджи урона.
Для бойца поражение стало первым в профессиональной карьере. На его счету теперь 17 побед и одно поражение.
Турнир проводится на площадке перед Белым домом. Он посвящен 250-летию США.
Ранее российский мастер смешанных единоборств Сергей Павлович нокаутировал соперника за 40 секунд на турнире UFC. Он одержал третью победу подряд.