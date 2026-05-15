Москва15 мая Вести.Бой-реванш за чемпионский титул ONE в тяжелом весе между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Анатолием Малыхиным и сенегальцем Умаром Кейном закончился массовой потасовкой на ринге.

15 мая россиянин одержал победу над Кейной техническим нокаутом в четвертом раунде. После боя Малыхин сообщил о завершении карьеры.

Сразу после остановки поединка российский боец начал праздновать победу возле угла соперника, вызвав недовольство с его стороны. На ринг выбежала команда Малыхина, после чего началась массовая потасовка, которая была быстро остановлена.

Анатолию Малыхину 38 лет, он провел в смешанных единоборствах 16 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что 5 мая 2026 года исполком Международной федерации смешанных единоборств (IMАAF) восстановил членство Союза ММА России.