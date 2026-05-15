Москва15 мая Вести.Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин объявил о завершении профессиональной карьеры сразу после победы в реванше с сенегальцем Умаром Кейном. Поединок, прошедший в Бангкоке, принес ему пояс чемпиона азиатской лиги ONE.

Сразу после боя спортсмен в интервью журналистам заявил, что заканчивает карьеру.

Я перестал получать удовольствие от этого дела. Сегодня здесь много моих братьев, они прилетели с Кузбасса, со всей России. Их здесь больше половины зала. Здесь Петр Ян, который прилетел и провел со мной все две недели, поддерживал меня. Мистер Чатри, спасибо вам за это прекрасное время, я закончил сказал он

Малыхин, которому 38 лет, в смешанных единоборствах одержал 15 побед при одном поражении. Спортсмен не уточнил свои дальнейшие планы вне октагона.