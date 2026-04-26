Москва26 апрВести.Сразу после окончания поединка россиянина Сергея Горохова с Эмирханом Калканом за титул чемпиона мира по боксу по версии UBO началась массовая драка. Видеоролик с инцидентом опубликовал портал Karar.
Бой завершился победой россиянина нокаутом в третьем раунде, однако до того, как судья объявил официальные итоги поединка, на ринг ворвались зрители. Началась массовая драка, уточняется, что на ринг бросали пластиковые стулья.
Согласно данным портала AllBoxing, тренер и менеджер Горохова получили травмы и были госпитализированы. Российский спортсмен не пострадал.
Полиция Турции начала расследование инцидента. Следователи изучат записи с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев, чтобы выявить участников драки.