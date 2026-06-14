Бой Чимаева и Дэниса на турнире RAF завершился массовой потасовкой Схватка Чимаева и Дэниса на турнире RAF завершилась массовой потасовкой

Москва14 июн Вести.Схватка по правилам борьбы между россиянином Хамзатом Чимаевым и американцем Диллоном Дэнисом на турнире организации Real american freestyle (RAF) завершилась массовой потасовкой.

Инцидент спровоцировал Дэнис, которого дисквалифицировали за проведение удушающего приема. Это разозлило Чимаева, после чего он пнул оппонента, а на ковер вышли члены команд бойцов. По итогам схватки победу присудили российскому спортсмену.

Чимаеву 32 года, на его счету 15 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. В августе 2025 года он завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В мае 2026 года спортсмен уступил в титульном поединке американцу Шону Стрикленду.

Дэнис ровесник Чимаева, но в смешанных единоборствах он провел 2 поединка, оба из которых выиграл. В ноябре 2025 года он спровоцировал потасовку на турнире UFC с членами команды Ислама Махачева. Позднее американскому спортсмену пожизненно запретили посещать турниры промоушена.