Москва14 июнВести.Схватка по правилам борьбы между россиянином Хамзатом Чимаевым и американцем Диллоном Дэнисом на турнире организации Real american freestyle (RAF) завершилась массовой потасовкой.
Инцидент спровоцировал Дэнис, которого дисквалифицировали за проведение удушающего приема. Это разозлило Чимаева, после чего он пнул оппонента, а на ковер вышли члены команд бойцов. По итогам схватки победу присудили российскому спортсмену.
Чимаеву 32 года, на его счету 15 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. В августе 2025 года он завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В мае 2026 года спортсмен уступил в титульном поединке американцу Шону Стрикленду.
Дэнис ровесник Чимаева, но в смешанных единоборствах он провел 2 поединка, оба из которых выиграл. В ноябре 2025 года он спровоцировал потасовку на турнире UFC с членами команды Ислама Махачева. Позднее американскому спортсмену пожизненно запретили посещать турниры промоушена.