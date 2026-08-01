Москва1 авг Вести.Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Professional Fighters League (PFL) в легком весе.

Троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова победил американца Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке.

Бой завершился во втором раунде техническим нокаутом американского бойца. Это стало первым поражением Колгана в профессиональной карьере. Кроме того, прервалась его серия из 15 побед.

Для Нурмагомедова это вторая успешная защита чемпионского пояса PFL, завоеванного в октябре 2025 года в бою против ирландца Пола Хьюза. Тогда россиянин победил судейским решением. В феврале Нурмагомедов досрочно победил британца Альфи Дэвиса болевым приемом.

С 2022 по 2025 год он также владел титулом чемпиона Bellator.

После этой победы в активе Усмана Нурмагомедова 22 победы при отсутствии поражений. Еще один его бой был признан несостоявшимся.

В июле очередную победу также одержал российский боец ММА Магомед Анкалаев. На турнире UFC Fight Night в Абу-Даби он встретился выступающим под флагом Узбекистана Богданом Гуськовым. Бой завершился техническим нокаутом.