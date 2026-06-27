Российский боец Шара Буллет победил бразильца Перейру на турнире UFC в Баку Россиянин Шара Буллет выиграл свой бой на турнире UFC в Баку

Москва27 июн Вести.Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, выступающий од псевдонимом Шара Буллет (англ. Bullet - пуля, прим. ред.), победил бразильца Мишела Перейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку.

Поединок в среднем весе прошел в рамках турнира UFC Fight Night 280 в столице Азербайджана и завершился победой россиянина решением судей.

Шара Буллет одержал свою 17-ю победу в профессиональной карьере при единственном поражении, в том числе шестую в рамках UFC, где он выступает с октября 2023 года. Перейра потерпел 15-е поражение в карьере при 32 победах.

Свое первое и пока единственное поражение Магомедов потерпел в бою с британцем Майклом Пейджом 2 февраля. Тогда Пейдж одержал победу единогласным решением судей.

Ранее на турнире в Баку другой российский боец Андрей Пуляев потерпел поражение от представителя Узбекистана Нурсултона Рузибоева. Россиянин выходил в октагон с российским флагом на плечах и под хит "Матушка" народной певицы Татьяны Куртуковой, и его освистали с трибун.