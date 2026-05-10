Сусуркаев победил бразильца Сантоса на турнире UFC 328 Непобежденный Сусуркаев одолел бразильца Сантоса на турнире UFC 328

Москва10 мая Вести.Российский боец ММА Байсангур Сусуркаев победил бразильца Джордена Сантоса в поединке на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Победа над спортсменом из Бразилии позволила россиянину продлить беспроигрышную серию, он выиграл двенадцатый бой подряд.

В третьем раунде Сусуркаев взял Сантоса на удушающий прием. Рефери зафиксировал досрочную победу спортсмена из России.

По сообщению РИА Новости, Сусуркаев вышел на бой под песню "Группа крови" группы "Кино". Публика в американском Ньюарке тепло приветствовала россиянина.

В рамках UFC 328 победу одержал также российский боец ММА Роман Копылов. Ему удалось победить бразильца Марко Тулио.