Волков победил Вальдо Кортес-Акосту на UFC 328

Москва10 мая Вести.Российский боец ММА Александр Волков победил доминиканца Вальдо Кортес‑Акосту в поединке на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок в американском Ньюарке продлился все три раунда. Российский тяжеловес победил единогласным решением судей.

Победа над доминиканским бойцом стала для российского спортсмена 40-й в ММА.

Волков занимает второе место в рейтинге тяжеловесов в UFC.

Помимо Волкова, на UFC 328 победу одержали еще два российских бойца. Байсангур Сусуркаев "задушил" бразильца Джордена Сантоса, а Роман Копылов одолел Марко Тулио.