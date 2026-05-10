Москва10 маяВести.Российский боец Роман Копылов победил бразильца Марко Тулио в поединке на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Поединок в американском Ньюарке продлился три раунда. Атлет из России одержал победу единогласным решением судей.
Победа над Тулио стала для Копылова первой после двух поражений подряд в UFC. Всего у российского спортсмена 15 побед в профессиональной карьере.
Ранее чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев во время дуэли взглядов ударил американца Шона Стрикленда.