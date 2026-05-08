Чимаев пнул Стрикленда на битве взглядов перед турниром UFC

Москва8 мая Вести.Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев во время дуэли взглядов нанес удар ногой американцу Шону Стрикленду. Охрана разняла спортсменов.

Инцидент произошел на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Охрану на мероприятии усилили, а спортсменов специально рассадили подальше друг от друга. В ходе пресс-конференции бойцы обменивались резкими высказываниями.

Однако встреча лицом к лицу переросла в конфликт из-за продолжающегося обмена оскорблениями. После удара Чимаева участников пришлось разнимать.

На счету 32-летнего Чимаева 15 побед в ММА без единого поражения. В бою с американцем ему предстоит первая защита титула в среднем весе. 35-летний Стрикленд одержал 30 побед и потерпел 7 поражений. Их бой состоится в ночь на 10 мая по московскому времени и станет главным событием турнира UFC 328.

Ранее стало известно, что российский боец Ислам Махачев встретится с ирландцем Ианом Гэрри в мае. Бой пройдет на турнире UFC 329.