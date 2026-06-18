Махачев проведет защиту титула чемпиона UFC в бою против Гэрри

UFC анонсировал следующий бой Махачева: россиянин поборется с ирландцем Гэрри Махачев проведет защиту титула чемпиона UFC в бою против Гэрри

Москва18 июн Вести.Российский 34-летний боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри, сообщает пресс-служба UFC.

Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь на 16 августа.

Махачев провел в смешанных единоборствах 29 боев, одержав 28 побед при одном поражении.

В последнем поединке в ноябре 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав титул чемпиона UFC в полусреднем весе и став первым двойным чемпионом организации из России.

Ранее Махачев доминировал в легком весе, где установил рекорд дивизиона по числу последовательных защит пояса.

Его соперник Иэн Мачадо Гэрри, занимающий первую строчку рейтинга полусреднего дивизиона, имеет в профессиональной карьере рекорд 17–1. Единственное поражение ирландец потерпел в декабре 2024 года от Шавката Рахмонова, после чего одержал две победы подряд - единогласными решениями судей над Карлосом Пратесом и экс-чемпионом Белалом Мухаммадом.

Анонс сделан вскоре после турнира UFC White House - Freedom 250, прошедшего на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США).

В его главном бою 15 июня американец Джастин Гейджи победил испано-грузинского бойца Илию Топурию и стал чемпионом UFC в легком весе. Поединок завершился досрочно в четвертом отрезке, когда врач из-за состояния Топурии принял решение остановить бой.

Между тем Федеральное бюро расследований (ФБР) и полиция США предотвратили попытку атаки дронов на этот турнир.