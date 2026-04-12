Москва12 апр Вести.Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сообщил, что его обокрали. У него украли кошелек, паспорт и подарок от футболиста "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии.

Инцидент произошел в Италии.

В Италии остался кошелек и паспорт, но паспорт вернули – хорошие грабители. Самое ценное – в чемодане были бутсы, которые подарил Хвича Кварацхелия написал он в своем аккаунте

Боец UFC отметил, что если воры не увлекаются футболом, то готов принять бутсы обратно. В остальном он дал понять, что поводов для переживаний и паники нет.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Уроженец Дагестана стал первым двойным чемпионом лиги из России.