Москва17 мая Вести.Знаменитый аргентинский теннисист, чемпион Открытого чемпионата США (US Open) 2009 года Хуан Мартин дель Потро стал жертвой грабителей, которые украли у него памятные трофеи и медали, сообщает TyC Sport.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 15 мая. Неизвестные проникли в дом аргентинца, когда там никого не было, разбив окно. Грабители вынесли из дома теннисиста различные ценности, в том числе кубки и медали за спортивные достижения.

Полный список украденных вещей пока не установлен, полиция проводит расследование.

Дель Порто не выходил на корт с 2022 года из-за череды травм. Он пытался вернуться в спорт в 2023 году, но проблемы со здоровьем не позволили. Аргентинец за свою карьеру 22 титула в одиночном разряде, один из которых - на турнирах "Большого шлема" (US Open-2009). Также он завоевывал серебро на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и бронзу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.