Москва10 мая Вести.Американец Шон Стрикланд одержал победу над бойцом ОАЭ Хамзатом Чимаевым и стал новым чемпионом в среднем весе. Бой прошел на турнире UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Бой продлился пять раундов. Стрикланд победил бывшего чемпиона раздельным решением. Победу американцу отдали двое судей из трех.

Для Чимаева это стало первым поражением в карьере. После боя он сам вручил пояс новому чемпиону. Теперь его статистика составляет 15 побед и одно поражение.

Стрикланд победил в 31-й раз за время карьеры в ММА при семи поражениях. После боя он извинился перед фанатами за поведение на пресс-конференции, отметив, что у него сломан нос, но мечта исполнилась.

В предыдущий раз он становился чемпионом в среднем весе 10 сентября 2023 года, проведя бой с новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 293. Американец одержал победу единогласным решением судей.

На турнире UFC 328 также одержал победу российский боец Александр Волков над доминиканцем Вальдо Кортес‑Акостой. Россиянин назвал честью участвовать в бою в День Победы.