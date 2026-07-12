Макгрегор получил травму в октагоне в бою с Холлоуэем в турнире UFC

Первый бой Макгрегора в UFC за пять лет завершился поражением из-за травмы Макгрегор получил травму в октагоне в бою с Холлоуэем в турнире UFC

Москва12 июл Вести.Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах, уступил в поединке с американцем Максом Холлоуэем, получив травму ноги во время боя.

Поединок Макгрегора против Холлоуэя прошел в рамках бойцовского вечера UFC 329 в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом.

Бойцы выступали в полусреднем весе. Бой был остановлен рефери в первом раунде, после того, как у Макгрегора начались проблемы с ногой. Ирландец не смог продолжить поединок, вследствие чего победа техническим нокаутом была присвоена Холлоуэю.

Бой с Холлоуэем стал для Макгрегора первым после возвращения в UFC. Ирландец не выходил в октагон с июля 2021 года. В своем последнем поединке перед перерывом в карьере - против американца Дастина Порье - Макгрегор также потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Макгрегор и Холлоуэй уже бились друг против друга в октагоне. В 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

Макгрегор потерпел свое седьмое поражение в карьере при 22 победах. Холлоуэй одержал 28-ю победу при девяти поражениях.

В другом бою турнира UFC 329 россиянин Никита Крылов уступил австралийцу Роберту Уиттакеру. Крылов проиграл техническим нокаутом в первом раунде.