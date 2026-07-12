Москва12 июлВести.Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах, уступил в поединке с американцем Максом Холлоуэем, получив травму ноги во время боя.
Поединок Макгрегора против Холлоуэя прошел в рамках бойцовского вечера UFC 329 в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом.
Бойцы выступали в полусреднем весе. Бой был остановлен рефери в первом раунде, после того, как у Макгрегора начались проблемы с ногой. Ирландец не смог продолжить поединок, вследствие чего победа техническим нокаутом была присвоена Холлоуэю.
Бой с Холлоуэем стал для Макгрегора первым после возвращения в UFC. Ирландец не выходил в октагон с июля 2021 года. В своем последнем поединке перед перерывом в карьере - против американца Дастина Порье - Макгрегор также потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги.
Макгрегор и Холлоуэй уже бились друг против друга в октагоне. В 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.
Макгрегор потерпел свое седьмое поражение в карьере при 22 победах. Холлоуэй одержал 28-ю победу при девяти поражениях.
В другом бою турнира UFC 329 россиянин Никита Крылов уступил австралийцу Роберту Уиттакеру. Крылов проиграл техническим нокаутом в первом раунде.