Россиянин Крылов уступил австралийцу Уиттакеру в поединке UFC Российский боец Крылов проиграл нокаутом австралийцу Уиттакеру на турнире UFC

Москва12 июл Вести.Российский 34-летний боец Никита Крылов проиграл в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории.

Бой завершился победой Уиттакера техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего Крылов провел 43 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 31 победу и потерпел 12 поражений.

35-летний Уиттакер провел дебютный бой в полутяжелом весе, до этого становился чемпионом в среднем весе. Всего в карьере спортсмена теперь 28 побед и 9 поражений.

Ранее россиянин Мурат Гассиев сохранил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), одержав победу над немецким боксером Питером Кадиру.