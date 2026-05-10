Волков вышел на бой против Кортес-Акосты под "Катюшу" и с флагом России

Москва10 мая Вести.Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков вышел на бой против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты в США под ремикс песни "Катюша" и с российским флагом.

Поединок между Волковым и Кортес-Акостой на турнире UFC 328 прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Бой продлился все три раунда. Российский тяжеловес победил единогласным решением судей.

37-летний Волков занимает вторую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. У него 40 побед и 11 поражений. На счету 34-летнего Кортес-Акосты из Доминиканы 17 побед и 3 поражения (пятое место в рейтинге UFC).