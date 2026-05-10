Российский боец Копылов перекрестился после победы на турнире UFC 328 Копылов перекрестился после победы в поединке на турнире UFC 328

Москва10 мая Вести.Российский боец ММА Роман Копылов перекрестился после того, как одержал победу в поединке на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Многотысячная арена в американском Ньюарке, как отметил корреспондент РИА Новости, бурными овациями отреагировала на победу атлета из России.

Россиянин победил бразильца Марко Тулио в поединке, который продлился три раунда. Победа над атлетом из Бразилии стала для Копылова первой после двух поражений подряд в UFC.

В главном бою UFC 328 чемпион организации в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведет защиту против американца Шона Стрикленда. Ранее Чимаев ударил ногой американского спортсмена во время дуэли взглядов.