Москва27 июнВести.Российского мастера смешанных единоборств Андрея Пуляева освистали трибуны на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку за выход на бой с российским флагом и под известный хит "Матушка" народной певицы Татьяны Куртуковой, сообщает "Матч ТВ".
Пуляев провел в Баку бой в рамках турнира UFC Fight Night 280 против узбекистанца Нурсултона Рузибоева. Выход российского бойца в октагон сопровождался свистом, неодобрительным гулом и уханьем трибун. При этом соперника Пуляева публика в столице Азербайджана встретила овациями.
Сам поединок закончился победой Рузибоева удушающим приемом в первом раунде.
Это поражение стало для 28-летнего Пуляева пятым в профессиональной карьере при 10 победах.