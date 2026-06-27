Российского бойца освистали на турнире UFC в Баку за выход под песню "Матушка"

Бойца Пуляева освистали на турнире UFC в Баку за флаг РФ и песню "Матушка" Российского бойца освистали на турнире UFC в Баку за выход под песню "Матушка"

Москва27 июн Вести.Российского мастера смешанных единоборств Андрея Пуляева освистали трибуны на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку за выход на бой с российским флагом и под известный хит "Матушка" народной певицы Татьяны Куртуковой, сообщает "Матч ТВ".

Пуляев провел в Баку бой в рамках турнира UFC Fight Night 280 против узбекистанца Нурсултона Рузибоева. Выход российского бойца в октагон сопровождался свистом, неодобрительным гулом и уханьем трибун. При этом соперника Пуляева публика в столице Азербайджана встретила овациями.

Сам поединок закончился победой Рузибоева удушающим приемом в первом раунде.

Это поражение стало для 28-летнего Пуляева пятым в профессиональной карьере при 10 победах.