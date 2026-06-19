Суд в Иране назначил певице Ахмади 74 удара плетью за выступление без хиджаба

Иранскую певицу Ахмади приговорили к порке за выступление без хиджаба Суд в Иране назначил певице Ахмади 74 удара плетью за выступление без хиджаба

Москва19 июн Вести.Иранская певица Парасту Ахмади и восемь участников ее продюсерской команды получили наказание в виде 74 ударов плетью за выступление без хиджаба. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на судебные документы уголовного суда провинции Кум.

Кроме того, артистам запретили покидать страну и заниматься творческой деятельностью в течение двух лет. Они обвиняются в оскорблении общественной нравственности из-за публикации "вульгарного и аморального контента" в интернете.

Поводом для судебного разбирательства стал концерт, состоявшийся в декабре 2024 года. Во время прямой трансляции на YouTube 29-летняя Ахмади исполнила патриотическую песню Az Khoone Javanane Vatan ("Из крови молодежи Родины") без хиджаба. Видео быстро стало вирусным и собрало миллионы просмотров.

После публикации записи певицу и нескольких музыкантов ненадолго задержали, а затем в отношении них возбудили официальное дело.

Как отмечает The Guardian, правозащитники считают вынесенный приговор показательной мерой. По словам директора по правозащитной деятельности Центра по правам человека в Иране Бахар Гандехари, это решение свидетельствует об отсутствии существенных изменений в сфере прав человека в стране.

Поддержку Ахмади также выразила иранская актриса Сетарех Малеки, заявившая, что певица, несмотря на возможные последствия, отстояла свое право "жить, петь и быть услышанной".