В афганском Герате задержали женщин за отказ от ношения бурки Нарушительниц исламского дресс-кода задержали в афганском Герате

Москва7 июн Вести.В афганском городе Герат задержаны более двух десятков женщин за нарушение норм исламского дресс-кода. Об этом сообщает информационный портал Afghanistan International.

По словам очевидцев, мохтасибы, вооруженные палками оперативники, задерживали женщин, которые, по их мнению, не соблюдали правила ношения хиджаба.

Жители Герата сообщили, что облавы сразу в нескольких районах города проводили мужчины-офицеры из министерства поощрения добродетели и предотвращения порока - мохтасибы. Свидетели рассказали, что они также задержали многих женщин в торговом центре "Алмас Шарк" и в районе Каср отмечается в сообщении

Местное управление добродетели в пятницу выпустило предупреждение, где говорилось, что женщины, появляющиеся на публике с открытым лицом, будут подвергнуты наказанию.

Афганские источники подтверждают, что это предупреждение было сделано имамами гератских мечетей в канун пятничного намаза.

По словам авторов публикации, в западной афганской провинции Герат большинство составляют этнические таджики. Женщины той местности традиционно носят хиджабы, оставляя лицо открытым. Однако с приходом к власти талибов-пуштунов им было предписано носить бурку (или чадру), полностью закрывающую лицо. Подобная одежда значительно затрудняет дыхание при жаркой погоде.

Ранее в Герате местные власти запретили женщинам, которые отказываются от бурки, пользоваться госуслугами в административных и медицинских учреждениях.